CASARSA (PORDENONE) - Dalla palestra di Casarsa, l'istruttore Nicola Procopio tenterà il Guinness World Record per il numero di "burpees" eseguiti in 24 ore. A detenere il primato è lo statunitense Joe Reverdes, con quasi 10 mila 900 ripetizioni. Il "burpee" si esegue a corpo libero ed è composto da una combinazione di tre esercizi, dal push up (piegamento) al salto, passando per lo squat. Il tutto con passaggi repentini dalla posizione prona a quella eretta e l'utilizzo della forza esplosiva. Movimenti che mettono a dura prova i principianti, risultando faticosi nel giro di pochi secondi. Ma anche per i più allenati eseguire l'esercizio per tempi lunghi non è semplice, tanto che per Nicola la sfida da affrontare è doppia. Da un lato punta a superare l'atleta americano, dall'altro i propri limiti.