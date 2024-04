CASARSA - Non è passato inosservato agli esercenti, ai passanti e ad alcuni esponenti del consiglio comunale, un episodio che si è registrato sabato, in tarda mattinata, durante il mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi. «Un mezzo di soccorso non è riuscito ad accedere a via Amalteo durante la manifestazione del 20 aprile recando pertanto molti disagi agli operatori presenti». A sollevare il caso i consiglieri dei gruppi d’opposizione Amo San Vito e Cultura Civica, Iacopo Chiaruttini, Luigi Sandri e Valerio Delle Fratte, che ieri hanno depositato un’ordinanza sull’argomento. Poco dopo le 11.30, un’ambulanza si è fermata all’ingresso di via Manfrin, dove è rimasta parcheggiata con le luci accese per una ventina di minuti, mentre gli operatori sono andati a piedi a soccorrere una signora. Il mezzo «sarebbe riuscito a passare a filo tra il mio chiosco edicola - racconta il titolare Federico Manzan, che ha assistito alla scena - e le Poste, ma non a procedere oltre. Quindi si è fermato prima. Gli operatori hanno raggiunto a piedi la persona che si era sentita male e poi l’hanno portata in ambulanza sulla lettiga, tra la gente». Un momento concitato e complicato, che fortunatamente si è risolto in tempi brevi.



L’INTERPELLANZA

«La mia non vuole essere una polemica - precisa Manzan -, né contro i mercanti, né contro il Comune, ma una semplice forma di attenzione per situazioni che possono verificarsi in occasioni simili». Nel testo della loro interpellanza i tre consiglieri premettono che «durante le manifestazioni che si tengono in centro storico deve essere garantito l’accesso ai mezzi di soccorso di ogni via» e che «dovrebbero essere inserite prescrizioni nel piano di sicurezza redatto o comunque nelle indicazioni previste dal Comune in manifestazioni di questo tipo dove si possono verificare incidenti o imprevisti». Da qui l’interrogazione all’assessore delegato per conoscere «i motivi per cui i mezzi di soccorso non potevano accedere alle aree pedonali della manifestazione e cosa si intenda fare per il futuro in tal senso».



LE VERIFICHE

Per quanto riguarda la posizione delle bancarelle e le distanze da rispettare, l’assessore alla Tutela della salute Alfredo Gregoris afferma che «sono state effettuate delle verifiche dall’Ufficio commercio, che ha confermato che è stato tutto allestito a regola d’arte». Per Gregoris occorrerebbe far luce sulle dinamiche precise dell’accaduto. «Non sappiamo - osserva - quanto fosse esattamente distante la persona da soccorrere. E neanche quanta folla ci fosse in quell’istante. Via Manfrin, infine, non è l’unica strada che consente di raggiungere via Amalteo. Sono vari i motivi che potrebbero aver spinto gli operatori ad agire così».