TREVISO - Una zona a traffico limitato in piazzale Burchiellati durante i giorni di mercato. Il progetto sta prendendo forma a Ca’ Sugana e coinvolge ben tre assessorati: Attività Produttive, Mobilità e Lavori Pubblici. Lo spunto è arrivato esaminando le osservazioni arrivate al Pums (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) e una in particolare ha convinto i tecnici che quell’idea già abbozzata da tempo era valida. Infatti da alcuni mesi tra gli uffici albergava la proposta di modificare la viabilità in una zona delicatissima del centro. «La necessità di cambiare l’organizzazione di piazza Burchiellati durante i giorni di mercato - spiega l’assessore Andrea De Checchi - è strettamente legata al recupero delle mura. Quando anche il tratto che circoscrive la piazza verrà recuperato, sarà inevitabile staccare tutti quegli stalli che attualmente sono proprio a ridosso della cinta. Questo comporterà una revisione dei tutti i banchi perché dovremo recuperare spazio. Da qui la revisione di tutta la mobilità».

LE IPOTESI

L’unico punto dove recuperare spazio per le bancarelle è sulla strada attualmente a due corsie che passa accanto alle bancarelle. «La prima ipotesi - continua De Checchi - è solo di ridurre a una corsia la strada per avere più spazio per i banchi. A quel punto però si dovrebbero affrontare altri problemi che riguardano zone diverse e collegate come tanti vasi comunicanti. Sarebbe quindi meglio arrivare a una chiusura al traffico tramite una ztl, mantenendo però la strada a una corsia riservandola ai soli mezzi di soccorso, al trasporto pubblico e ai residenti di San Francesco che devono pur potere entrare e uscire da casa». La nuova Ztl comprenderà non solo piazzale Burchiellati, ma anche il varco all’altezza di Ponte della Pria. Il motivo è evidente: impedendo l’ingresso in zona mercato al martedì e al sabato mattina senza chiudere all’altezza del ponte, significherebbe convogliare grandi quantità di traffico proprio in zona San Francesco e, per di più, in una giornata in cui la collegata Ztl che sfocia in piazza San Vito è attiva. Vorrebbe dire creare un ingorgo non da poco. «Per questo - ammette De Checchi - l’ipotesi di creare una zona a traffico limitato in tutta l’area del mercato al martedì e al sabato mattino è quella più probabile».

L’ITER

Il cammino per arrivare questo obiettivo è già iniziato. Nei prossimi giorni i tecnici dei Lavori Pubblici e del settore Attività Produttive faranno un sopralluogo in piazza Burchiellati per capire, esattamente, di quanto dovranno essere spostate in avanti le bancarelle ora a ridosso della cinta muraria. Serviranno misurazioni accurate tenendo ben presenti alcuni parametri: l’ampiezza della piazza, lo spazio “vitale” necessario a ogni attività commerciale per poter lavorare, la possibilità di arretramento sulla strada. Inoltre sarà anche da valutare la necessità di sacrificare qualche stallo per la sosta. Con questi dati in mano gli uffici dovranno calcolare come farci stare tutto e avanzare una proposta. Le idee comunque sono chiare: «È da tempo che stiamo studiando come migliorare gli spazi del mercato, la sua fruibilità e così modificare la viabilità - conclude De Checchi - altra variabile da tenere in considerazione sarà anche l’impatto sulla rete del trasporto pubblico locale. Andranno fatte prove e simulazioni. Di certo, anche con la Ztl, resterà una corsia per tutti i mezzi pubblici, di soccorso e i residenti. Non è possibile non prevederli».