Rivoluzione del mercato di Treviso, spostato di qualche metro e senza auto. Al via la sperimentazione: «Sarà più sicuro e vivibile»

TREVISO - Una zona a traffico limitato in piazzale Burchiellati durante i giorni di mercato. Il progetto sta prendendo forma a Ca’ Sugana e coinvolge ben tre assessorati: Attività Produttive, Mobilità e Lavori Pubblici. Lo spunto è arrivato esaminando le osservazioni arrivate al Pums (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) e una in particolare ha convinto i tecnici che quell’idea già abbozzata da tempo era valida. Infatti da alcuni mesi tra gli uffici albergava la proposta di modificare la viabilità in una zona delicatissima del centro. «Anche in questo caso è stato fatto un sondaggio e piazzale Burchiellati sarà oggetto di un intervento di riqualificazione delle mura e quindi la valutazione di spostare di qualche metro il mercato che vedrà quindi un mercato senza il passaggio di auto. Questo è quello che ci chiedono sia commercianti sia cittadini - spiega il sindaco Mario Conte - Una sola corsia per i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine ma un mercato senza auto, senza smog, più sicuro e più vivibile.

Ci sarà una fase di sperimentazione data dal cantiere di piazzale Burchiellati e poi insieme ai cittadini capiremo se questa è la soluzione migliore». (Video Paolo Calia)