Cambia la Ztl: telecamere anche in uscita e novità per corsie riservate e carico/scarico

PADOVA - Dal 29 maggio il Comune aggiorna alcune regole per muoversi all’interno del centro storico di Padova con l’obiettivo di migliorare la fruibilità, la vivibilità e la qualità dello spazio pubblico. L’estensione della Ztl e la sua suddivisione in due zone rimangono invariate: una zona A, con limitazione alla circolazione nei giorni feriali dalle 8 alle 23.30 e nei giorni festivi dalle 14 alle 23.30 e una zona B, cioè la zona delle piazze, con limitazione alla circolazione tutti i giorni per tutte le 24 ore.

In tutta la Ztl vige il limite dei 30 km/h e le principali novità introdotte a partire dal 29 maggio sono tre: telecamere per il controllo anche in uscita dalla Ztl; nuove telecamere sulle corsie riservate; nuovi orari carico/scarico per i veicoli commerciali.

CONTROLLI IN USCITA

Finora le telecamere erano installate solo sui varchi di ingresso alla Ztl. Dal 29 maggio saranno attive anche le telecamere installate sui varchi in uscita. È quindi ancora più necessario fare attenzione agli orari autorizzati per la circolazione e non sostare o restare all’interno oltre l’orario consentito.

Le nuove telecamere installate in uscita saranno:

- via S. Tomaso, all'altezza del ponte S. Agostino

- riviera Mussato in corrispondenza del civico 24 (poco oltre la svolta da via S. Tomaso)

- via dei Tadi, in prossimità dell'intersezione con riviera Mussato/ponte dei Tadi

- via Concariola, in corrispondenza del civico 3 (prima di arrivare all'intersezione con via dei Tadi)

- via dei Livello, in prossimità dell'intersezione con via Dondi dell'Orologio

- via Dante, in prossimità dello sbocco pedonale di via Santa Lucia

- piazza Eremitani, in prossimità di corso Garibaldi

- via San Biagio, in corrispondenza del civico 32

- via Cesare Battisti, in corrispondenza del civico 50

- via Santa Sofia, in prossimità dello dell'intersezione con via Battisti

- via San Francesco, in prossimità dell'intersezione con via Galilei

- via Cappelli, in prossimità dell'intersezione con piazza del Santo

- riviera Businello, in prossimità dell'intersezione con via Belludi

CORSIE RISERVATE

Le corsie riservate sono destinate al trasporto pubblico locale, ai taxi, e ai veicoli autorizzati dal Codice della Strada e dalla apposita ordinanza. Alcune sono controllate da varchi elettronici con telecamere. Dal 29 maggio vengono attivati nuovi varchi su:

- via Cavazzana, vicino all’abbazia di Santa Giustina (dalle 7 alle 20)

- via Leopardi, in corrispondenza dell’intersezione di via Sanmicheli (dalle 7 alle 20)

- corso Garibaldi, in prossimità dell’intersezione con via Giotto con direzione piazza Garibaldi

- via Beato Pellegrino, all’intersezione con via raggio di Sole

- via Gozzi/Tommaseo, di fianco al Tempio della Pace, (dalle 7 alle 20) con accesso consentito al Park Tommaseo.

CARICO E SCARICO

Dal 29 maggio sia in zona A che in zona B il carico/scarico di merci è consentito dalle 5 alle 11 e dalle 15 alle 17. Sostanzialmente è stata tolta un’ora al mattino e aggiunta al pomeriggio, in accordo con le associazioni di categoria.

Le novità e il sistema di controllo elettronico della Ztl costituito dai nuovi varchi e da quelli esistenti entreranno in funzione dal 29 maggio, con un pre-esercizio di almeno 30 giorni durante il quale l’attività di controllo e di applicazione delle eventuali sanzioni verrà garantita direttamente dalle pattuglie della polizia locale. Chi è già in possesso di un’autorizzazione alla circolazione non dovrà presentare nessuna nuova richiesta o aggiornamento, in quanto il permesso mantiene la validità prevista. Allo stesso tempo è opportuno ricordare che la circolazione in Ztl, così come sulle corsie riservate, è consentita a biciclette, monopattini, ciclomotori e motoveicoli, oltre che ai veicoli espressamente autorizzati, salvo dove diversamente specificato e nel rispetto della segnaletica.