Festa del judo al PalaCicogna di Ponzano Veneto, una due giorni di sport e divertimento. Medagliere ricco per il team trevigiano

PONZANO VENETO (TREVISO) - Festa del judo al PalaCicogna, una due giorni di sport e divertimento. Il Veneto e le sue società, e in questo caso la storica As Judo Treviso che da 65 anni esatti è un riferimento dello sport trevigiano, si sono dimostrate ancora una volta particolarmente capaci sul piano organizzativo, riuscendo ad accogliere centinaia di atleti dall'Italia e dall'estero e poi a gestire al meglio un evento importante sul piano organizzativo. Sabato, 13 aprile, si è disputato il Trofeo Italia, gara nazionale riservata agli under 15, sono saliti sui cinque tatami allestiti al PalaCicogna di Ponzano Veneto quasi 500 atleti. Il primo Trofeo Italia dell'anno organizzato contemporaneamente in due sedi, Veneto e Abruzzo, si dimostra una gara anche in questa occasione gettonatissima con una partecipazione-record.

Le medaglie

Tre le medaglie venete tra le quali brilla l'argento di Petra Vigna portacolori dell'As Judo Treviso che consolida la sua posizione di vertice nella ranking list nazionale e conquista l'accesso diretto alle finali nazionali A1 in programma a Jesolo nel mese di Giugno. Alessandro Esposito responsabile tecnico del Judo Treviso e Commissario tecnico Regione Veneto: «Un successo strepitoso, grazie a tutti, l'edizione più bella e partecipata di sempre, grazie a chi ha collaborato per realizzarla, abbiamo avuto quasi mille atleti nei due giorni di gara e soprattutto non posso non ringraziare i nostri portacolori grandi e piccoli che hanno partecipato con impegno dando tutti il massimo e disputando una gara a tratti emozionante. E' un grande orgoglio per noi del Judo Treviso aver fatto bella figura sia sul tatami con ottimi risultati che sul piano organizzativo, proprio nella ricorrenza dei 65 anni di storia della nostra società».

I numeri

Quasi 400 erano invece gli atleti e le atlete che domenica si sono poi contesi il Trofeo della Marca Trevigiana. Emozioni a non finire per gli judokas di casa che decidono di festeggiare i 65 anni dalla fondazione della società partecipando in massa, nonostante qualcuno fosse assente da tempo dai tatami di gara. Alla fine i risultati sono sorprendenti per gli alfieri trevigiani con, bissata da Antonio Lubrano che non si concede pause ad una settimana dai campionati italiani juniores. Ma non è finita, bella la finale "fratricida" e applauditissima negli 81 kg tra i trevigiani, mentre festeggia la conquista della Cintura Nera un altro virgulto del Judo Treviso,. In gara anche i giovanissimi alle prime esperienze agonistiche, nel manipolo dei trevigiani in gara hanno conquistato il podio dopo una bella gara Samuele Fregonese e Emma Tonel che confermano il costante ricambio generazionale della "scuola" pluridecennale del Judo Treviso. Risultati che, tutti assieme, hanno spinto la società di casa sul secondo gradino del podio nella classifica per società, alle spalle solo del Sakura Osimo (con un oro in più all'attivo), su, un ottimo risultato che conferma la bontà della scuola judoistica trevigiana. Vincenzo De Carlo Presidente del Judo Treviso: «che ha visto impegnato tutto il nostro staff e i volontari per lungo tempo, la soddisfazione è davvero grande per quello che si è potuto vedere, abbiamo ricevuto apprezzamenti e complimenti da tutti i partecipanti di club italiani e stranieri.Devo ringraziare tutti coloro che hanno profuso energie e impegno per la riuscita di questo evento e il comune di Ponzano per l'ospitalità al PalaCicogna».