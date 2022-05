Si schianta contro un cartello stradale: motociclista muore sul colpo

BREDA DI PIAVE - Motociclista esce di strada, si schianta contro un cartelo stradale e muore sul colpo. L'impatto non ha lasciato scampo a un 50enne. L'ennesima tragedia sulle strade della Marca si è consumata oggi pomeriggio, 30 maggio, poco dopo le 17 a Breda di Piave. La vittima stava percorrendo via Bovon in sella alla sua moto quando all'improvviso, per cause ancora da accertare, ne ha perso il controllo impattando contro un palo della segnaletica. A dare l'allarme è stato un passante, che ha chiamato il 118. I soccorsi sono stati tempestivi: sul posto si sono precipitate ambulanza, automedica ed elisoccorso. Ma ogni sforzo di salvare il 50enne è risultato vano. Dei rilievi si è occupata la polizia locale.

+++ Notizia in aggiornamento +++