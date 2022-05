Incidente spaventoso: auto esce di strada e si ribalta più volte, morto un 25enne

VERONA - Incidente mortale a Caprino Veronese. Un cittadino moldavo di 25 anni, residente in provincia di Verona, è morto dopo essere uscito di strada con la sua automobile. Il giovane, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, all'alba di oggi - lunedì 30 maggio 2022 - ha perso il controllo della sua Peugeot 308 lungo la strada provinciale che porta a Costermano sul Garda (Verona) . Il veicolo si è ribaltato più volte nel campo a lato della strada, schiacciando il conducente che ha perso la vita. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi.