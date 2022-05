Schianto auto-camion, chi è il morto: ingegnere in pensione con la passione per le barche

VARMO - Incidente mortale questa mattina, 30 maggio, poco prima delle 11 sulla strada Provinciale 95 al chilometro 1 in località Madrisio, nel comune di Varmo. Per cause in corso di accertamento un’auto e un camion si sono scontrati violentemente.

Il conducente dell’auto è rimasto incastrato tra le lamiere e sono intervenuti i vigili del fuoco di Latisana per liberarlo e affidarlo alle cure dei sanitari intervenuti con l’elicottero. Purtroppo non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nello scontro. La vittima - Giorgio Lupieri - aveva 84 anni ed era nato a Lignano Sabbiadoro.

APPROFONDIMENTI RIVE D'ARCAMO Schianto lungo la strada provinciale 10: auto travolge e uccide un... UDINE A23, scontro fra Tir e furgone: muore ragazzo di 21 anni ROMANO D'EZZELINO Perde il controllo della Panda, investe un'auto e si rovescia:...



LA DINAMICA

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Latisana, intervenuti sul posto con i colleghi della stazione di Rivignano, i due veicoli sono entrati in rotta di collisione semifrontale e per l'autista dell'automobile, Giorgio Lupieri, 84 anni, ingegnere elettronico in pensione originario di Rosignano a Mare ma residente a Lignano Sabbiadoro, il decesso è intervenuto all'istante. La centrale Sores di Palmanova aveva inviato sul luogo del drammatico scontro, oltre agli operatori sanitari a bordo dell'ambulanza, l'elicottero decollato dalla base di Campoformido ma nonostante il loro intervento per l'uomo non c'era più nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate.

Da quanto ricostruito la vettura dell'anziano, una Volkswagen Golf di colore nero, stava uscendo dall'incrocio di Fraforeano per immettersi sulla strada regionale. Molto probabilmente il guidatore non si è accorto dell'arrivo del camion o forse ha calcolato male le distanze ed è stato centrato dal mezzo pesante che proveniva da Portogruaro ed era diretto verso Udine.



IL RITRATTO

Lupieri aveva vissuto a Ferrara, si era laureato all'università di Padova all'inizio degli anni Sessanta. Era stato dipendente di diverse aziende tra cui la Ibm come System Engineer. Grande appassionato di barche, era conosciuto al porto turistico Marina Punta Faro di Lignano.