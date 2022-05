Si rovescia col muletto in azienda: 66enne muore schiacciato

CHIAMPO - Incidente mortale sul lavoro questa sera a Chiampo in un'azienda di marmi in via Fabbrica 4. Un uomo di 66 anni, del quale non state rese note le generalità, ha perso la vita poco dopo le 19 mentre si apprestava a concludere la giornata di lavoro. Stava operando con il muletto quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è rovesciato, precipitando dal piano stradale al deposito interrato e investendo in pieno colui che era alla guida, rimasto schiacciato. Immediato l'allarme lanciato da altri dipendenti dell'azienda: i vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Arzignano (Vicenza) hanno messo in sicurezza il muletto, ma il medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare il decesso, che probabilmente è stato immediato. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri e il personale dello Spisal che sino alla tarda serata hanno svolto i rilievi.