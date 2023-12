Auto sbanda, esce di strada e prende fuoco: ferita una coppia di ragazzi

TREVISO - Esce di strada con l'auto, si schianta e prende fuoco: ferita una coppia di ragazzi. L'incidente è successo alle 5 di oggi, 24 dicembre, in viale Felissent a Treviso. Una 500 con alla guida un 21enne e una passeggera 18enne per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Treviso è appunto uscita di strada e e si è incendiata. I due giovani, feriti, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, mentre le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Le ferite più gravi sono state riportate dal giovane alla guida, F.L. classel 2002, ma dai primi accertamenti non è in pericolo.