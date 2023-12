Dolo. Si scontra in scooter contro un'auto vicino al parcheggio, grave il papà del sindaco Naletto

DOLO - Un grave incidente ha coinvolto ieri mattina, intorno alle 11, il papà del sindaco di Dolo Gianluigi Naletto. Gianni Naletto, che gestisce un noto negozio di macelleria da oltre cinquant'anni, era rientrato a casa e stava tornando in negozio, in via Guolo, quando per cause che sono al vaglio delle forze di polizia tempestivamente intervenute sul posto, è caduto scontrandosi con una vettura. Mentre transitava in via Arino, poco distante dalla caserma dei Carabinieri, un'autovettura ha svoltato per entrare nel parcheggio di piazza Mercato, non accorgendosi dell'arrivo dello scooter con alla guida l'uomo.

Da qui lo scontro.

Nella dinamica dell'incidente il mezzo è andato a sbattere contro il cordolo della pista ciclabile e si è quindi ribaltato.

SOCCORSO

Immediato è scattato l'allarme. Sono stati prontamente allertati i soccorsi del vicino ospedale e sono arrivati anche i carabinieri e la polizia locale che hanno disposto l'interdizione del traffico nel tratto di strada di via Arino che si trova a cavallo delle intersezioni con via Giotto e via Foscarina.

I sanitari intervenuti ieri mattina, peraltro, verificato che il papà del sindaco aveva subito vari traumi, hanno preferito richiedere l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto dell'uomo all'ospedale di Mestre.

Dopo i primi accertamenti, è emerso che Gianni Naletto è in condizioni gravi. In seguito alla brutta caduta avrebbe infatti riportato traumi alla testa e agli arti inferiori. Alla luce di questa situazione si trova attualmente ricoverato in ospedale con prognosi riservata.

Informata anche la famiglia che, benché scossa della notizia, si è prontamente recata nell'ospedale mestrino per stare vicino a Gianni.

COMMERCIANTE

L'uomo è ovviamente molto conosciuto e subito la notizia dell'incidente si è sparsa in paese e tantissimi hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia ed, in particolare al sindaco Gianluigi confidando in una pronta guarigione. Le operazioni di verifica e di rimozione del veicolo sono proseguite per quasi due ore e nel, frattempo, le forze dell'ordine hanno disposto il sequestro del mezzo coinvolto nell'incidente, in attesa che siano completati i rilievi in corso.