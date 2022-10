Incidente contro un'auto guidata da una donna, 20enne scappa. Beccato grazie al logo della sua Peugeot perso nell'impatto

ISTRANA (TREVISO) - Va addosso ad una donna e scappa. Beccato un pirata della strada di 20 anni di origini senegalesi. I reati elevati a suo carico sono di lesioni personali colpose e fuga dopo un sinistro stradale con danni alle persone.

L'incidente e la fuga del pirata della strada

Il fatto risale allo scorso 29 ottobre verso le 15.30 nel territorio di Istrana. Il giovane si trovava alla guida della sua Peugeot e percorreva la Strada Provinciale 68 in direzione Trevignano all'altezza dell'intersezione con via Toniolo. Per cause ancora in corso d'accertamento, il 20enne ha sbattuto contro una Ford Fiesta guidata da una donna di 49 anni di origini croate ma residente nel trevigiano. Dopo l'incidente, il 20enne è scappato a bordo della propria auto. Immediata la chiamata della donna ai Carabinieri. Un incidente che, alla donna è costato un trauma da distorsione cervicale risolvibile con alcuni giorni di prognosi.

Gli accertamenti

Fondamentali i rilievi fatti dai militari sul luogo dell'incidente dov'è stata trovata la parte esterna del logo anteriore dell'auto guidata dal 20enne, sequestrata. E con l'incrocio dei vari risultati trovati, allo straniero è stata anche ritirata la patente di guida.