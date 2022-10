Trieste. Investe un ciclista e scappa, identificato pirata della strada 30enne a 2 settimane dall'incidente grazie alle telecamere

TRIESTE - Identificato il pirata della strada che due settimane fa aveva investito un ciclista a Barcola. La Polizia locale si era recata sul posto dopo che un uomo era stato sbalzato dalla sella probabilmente da un veicolo in fase di sorpasso che aveva continuato la sua corsa incurante dell'uomo a terra.

L'indagine

I militari sono partiti da una sola testimonianza piuttosto vaga sulla dinamica e ancora più vaga sul veicolo fuggito (un indeciso accenno al modello – forse un suv – e al colore; null'altro). L'ascolto di un secondo testimone e l'analisi precisa di alcune tracce video, però, hanno consentito di focalizzare l'attenzione su un veicolo in leasing e successivamente identificare il conducente. Un uomo, classe 1992, è stato convocato in caserma per chiarimenti e una volta arrivato ha subito ammesso le proprie responsabilità. Ora dovrà rispondere dei reati di fuga e omissione di soccorso in aggiunta alle violazioni amministrative del codice della strada. Il ciclista potrà essere così risarcito di spese mediche e danni materiali.