Quattro persone, di cui tre minori, sono morte in un incidente stradale avvenuto in serata a Reggio Emilia. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, l'auto sarebbe uscita di strada sulla statale via Emilia in localita Villa Gaida.

Secondo quanto riporta il Resto del Carlino l'auto si sarebbe scontrata contro il muro di una casa. Le vittime sarebbero una madre con i tre figli.