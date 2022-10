Verona. Preso il pirata della strada che ha investito un ragazzo in bici ed è scappato

VERONA - È stato incastrato dalle telecamere il 21enne veronese che ieri pomeriggio aveva investito in via Unità d'Italia un ciclista senza poi prestare soccorso. Le immagini, assieme alle testimonianze delle persone che hanno assistito all'incidente, hanno permesso di individuare la targa dell'autovettura facendo così scattare la denuncia. La Polizia, in attesa del processo, ha provveduto al ritiro della patente.