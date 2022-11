Pieve del Grappa. Litiga con il fidanzato, esce e torna a casa a piedi. Studentessa di 22 anni travolta e uccisa. Alla guida un 23enne ubriaco e drogato: arrestato Foto

PADERNO DEL GRAPPA (TREVISO) - Incidente mortale all'alba di oggi, primo novembre 2022, vittima Miriam Ciobanu (FOTO) studentessa di 22 anni residente a Fonte con i genitori ma originaria della provincia di Udine, la giovane è deceduta dopo essere stata investita da un'auto. Miriam è stata travolta alle 4.30 sulla SP20, in Via Vittorio Veneto, a Paderno del Grappa, frazione di Pieve del Grappa, da un'Audi guidata da Alessandro Giovanardi, 23enne di San Zenone. Il conducente stava viaggiando verso il comune di Fonte, quando ha travolto la giovane: l'impatto è stato violentissimo e per la ragazza non c'è stato scampo. Il 23enne alla guida, ferito, è stato ricoverato in ospedale in stato di choc . Sul posto i carabinieri di Pieve del Grappa e Asolo.

Gli ultimi istanti di Miriam, la lite con il fidanzato e l'uscita

La serata di Halloween con il nuovo fidanzato. La pizza in una pizzeria vicina che la coppia ha raggiunto grazie ad un passaggio del fratello di lui. Poi il ritorno a casa del ragazzo per concludere la serata e passare la notte insieme. Prima di andare a dormire però, Miriam ha chiamato il papà per rassicurarlo. La telefonata verso mezzanotte. «Papà tutto bene, ci vediamo domani e pranziamo insieme», avrebbe detto la giovane. Ma quel pranzo non c'è mai stato. Nel cuore della notte i due fidanzati litigano, in maniera pesante a quanto è dato sapere. Lei intorno alle 3 prova a chiamare il papà al cellulare, probabilmente per chiedergli di andarla a prendere e sfogarsi con lui su quella litigata con il ragazzo. Il papà però sta già dormendo, rassicurato dalla telefonata di tre ore prima. E non riesce a rispondere. Così lei ha deciso di allontanarsi a piedi. E lì ha incontrato sulla sua strada l'Audi. Poi il tragico epilogo.

Incidente mortale, il segno della frenata sull'asfalto

Sull'asfalto c'è il segno della frenata dell'Audi guidata dal giovane. Un segno di pneumatici che si trascina per decine di metri. Stando alle prime ricostruzioni pare che la giovane sia uscita dal campo e stesse camminando sul ciglio della strada con il suo zainetto sulle spalle. Non aveva con sé i documenti, è stata riconosciuta successivamente. Si tratta di Miriam Ciobanu residente con la famiglia a Fonte ma originaria di Udine. L'impatto pare però sia avvenuto in centro strada. La dinamica dell'incidente è al vaglio. A Pieve del Grappa abita la fidanzata del 23enne che guidava l'Audi. I pompieri, arrivati da Castelfranco Veneto, hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente e illuminato la zona per agevolare i soccorsi del personale sanitario. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 8:30.

L'investitore positivo a droga e alcol: arrestato

È stato arrestato in flagranza del reato di omicidio stradale aggravato il 23enne che alla guida della propria Audi A3 ha investito Miriam. All'esito del primo sopralluogo e dei tempestivi accertamenti svolti dai Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso, l'automobilista è stato riscontrato positivo all'assunzione di alcool e stupefacenti. Il ragazzo fermato in caserma continua a piangere ed è tenuto sotto controllo costante. Sarà poi trasferito nel carcere di Treviso.

Chi è la vittima

A perdere la vita in questo tragico incidente è stata una ragazza di appena 22 anni, Miriam Ciobanu. Originaria di Udine, residente a Onè di Fonte insieme al papà Giovanni. Vicino anche alla mamma Adriana e al compagno della madre Michele Barbazza, gestore del bar Da Miki di Fietta (IL RITRATTO DI MIRIAM - LEGGI QUI).

Il luogo dell'incidente dove è morta Miriam