Incidente ad Ormelle. Audi finisce fuori strada in un canale di scolo: due morti e due feriti gravi

ORMELLE (TREVISO) - Terribile incidente stradale nella notte tra il 10 e l'11 novembre ad Ormelle in via Roma. Un'Audi A3 guidata da un 27enne di origini indiane ma residente a Treviso con a bordo altre tre persone è fuoriuscita autonomamente dalla strada finendo dentro un canale di scolo vicino alla carreggiata. Nella corsa sono morti il conducente e uno dei passeggeri mentre gli altri due sono stati trasportati in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco, oltre che i sanitari del Suem. Stando alle prime informazioni, a dare l'allarme sarebbero stati i residenti della zona svegliati dal forte rumore dell'incidente.