Incidente sulla Tangenziale di Mestre tra una moto e un camion: morto un motociclista. Molto traffico

MESTRE (VENEZIA) - Violentissimo impatto tra una moto e un camion sulla Tangenziale di Mestre. Morto un motociclista, Massimo Sartorello di 62 anni originario della Germania, ma residente a Casier nel trevigiano. L'incidente mortale è avvenuto alcuni minuti dopo il mezzogiorno di oggi, 6 ottobre, in Tangenziale a Mestre. Nella zona si sono create lunghe code soprattuto in A57 direzione Milano Venezia.

L'impatto è avvenuto sul ramo di svincolo che collega la A27 e il Raccordo Marco Polo con la A57 Tangenziale di Mestre in direzione Venezia Milano, in corrispondenza della corsia di immissione in tangenziale, al confine tra le competenze di CAV-Concessioni Autostradali Venete e AAA-Autostrade Alto Adriatico. Coinvolti una moto e un mezzo pesante, che stavano percorrendo il ramo di svincolo di immissione in tangenziale. La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta sul posto insieme al personale del Suem: purtroppo il medico ha dovuto constatare il decesso del motocilista.

Chiuso lo svincolo della A27

Sul posto hanno operato congiuntamente il personale di CAV e AAA, coordinato dalle rispettive centrali operative di Mestre e Palmanova. Attualmente risulta chiuso lo svincolo che dalla A27, con provenienza Treviso, immette in A57 direzione Milano ed è chiuso anche lo svincolo che dal Raccordo dall’aeroporto Marco Polo immette in A57, sempre in direzione Milano. A causa del restringimento di carreggiata dovuto alle operazioni di soccorso e rilievo, si sono formate code in A57 direzione Milano Venezia.

Svincolo riaperto

Sono stati riaperti alle 15.10 lo svincolo che immette in A57 Tangenziale di Mestre direzione Milano dalla A27, con provenienza Treviso e dal Raccordo dall’aeroporto Marco Polo. Gli svincoli erano stati chiusi nel primo pomeriggio per permettere i rilievi dell’incidente in cui ha perso la vita il motocilista, coinvolto in un incidente con un mezzo pesante in corrispondenza della corsia di immissione in tangenziale.