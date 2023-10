DOLO (VENEZIA) - Incidente stradale mortale nella mattina di giovesì 5 ottobre a Dolo. Vittima Federico Volpin, un ciclista di 60 anni di Noale.

L'uomo è stato investito da un'auto a pochi passi dall'incrocio tra via Badoera e la strada Brentana. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Dolo. Anche in passato, in quella zona si erano verificati incidenti stradali.