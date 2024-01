Cade provando la minimoto in parcheggio: 25enne gravissimo

CIMADOLMO - Cade provando la minimoto in un parcheggio: 25enne gravissimo. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio poco prima delle 15 di oggi, 13 gennaio 2024, nella zona industriale di San Michele di Piave, frazione di Cimadolmo. Il giovane era in sella a quella che in gergo si chiama "pit bike", una sorta di minimoto. Con lui c'era un amico, anche lui motociclista. Avevano scelto un parcheggio di via Bagaro, non lontano dall'azienda Cvm, per allenarsi. All'improvviso il 25enne ha perso il controllo della due ruote ed è caduto a terra. Pare che abbia impattato contro uno dei blocchi di cemento che delimitano il parcheggio: ma è un'ipotesi da confermare. Nell'impatto con l'asfalto ha battuto violentemente la testa, tanto da perdere i sensi.