Ragazzo di 23 anni esce di strada in Lancia Y e va a sbattere contro una recinzione: è grave

LORIA Giovane esce di strada e si schianta contro un cancello, 23enne ricoverato al Ca' Foncello di Treviso in gravi condizioni. L'incidente è accaduto stasera, 24 febbraio, verso le 20, a Loria, in via Manzolino. Un 27enne residente in provincia di Messina, P.G., alla guida della sua Lancia Y, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto ed è andato a sbattere contro la recinzione di una abitazione lungo la via. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori del 118: a causa dei traumi subiti, il giovane è stato trasportato all'ospedale di Treviso a bordo dell'ambulanza. Le condizioni meteo non hanno permesso l'intervento dell'elisoccorso. Sul luogo dell'incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Castelfranco.