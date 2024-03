Incidente sul lavoro alla Cuboxal di Silea. Donna colpita alla mano da un macchinario, gravemente ferita. Slc Cgil Veneto: «Vogliamo un lavoro sicuro, non mimose»

SILEA (TREVISO) - Grave incidente sul lavoro questa mattina, 8 marzo, a Silea: un macchinario è caduto sulla mano di una lavoratrice 51enne. La donna ha riportato delle importanti ferite a tre dita della mano. Sulla vicenda, interviene anche Nicola Atalmi, segretario generale Slc Cgil Veneto: «Apprendiamo del grave incidente accaduto questa mattina ad un’operaia della Cuboxal che ci ha rimesso quattro dita. Chiediamo siano appurate tutte le responsabilità e che si verifichi che vi fossero tutte le misure di sicurezze previste dalla normativa. La salute e la sicurezza sul lavoro devono essere una priorità per un’azienda così importante come la Cuboxal del Gruppo Progest - sottolinea - Nella giornata internazionale della donna, una donna subisce sul lavoro una grave menomazione: vogliamo un lavoro sicuro non mimose».