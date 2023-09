TREVISO - Terribile incidente ieri sera, 3 settembre, verso le 20,30, in via Radaelli, proprio davanti al cinema Edera. Un 50enne, in sella alla sua bicicletta, stava percorrendo la via quando, per ragioni ancora in corso di accertamento, è stato centrato in pieno da un’auto. L’urto è stato terribile. Il ciclista è volato per parecchi metri ricadendo, poi, sull’asfalto. Nella caduta ha battuto violentemente la testa. Sul posto la polizia locale, oltre al Suem 118. I sanitari hanno cercato di stabilizzare il 50enne, trasferendolo d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello. Il medico di turno, dopo averlo sottoposto agli esami del caso, non ha sciolto la prognosi. A preoccupare è proprio il grave trauma cranico. I rilievi di legge, indispensabili per la ricostruzione del sinistro, sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale. Un secondo incidente, meno grave, si è verificato lungo la dorsale del Montello, a Nervesa, ieri alle 10. Un 35enne di San Martino di Lupari (Padova) se l’è cavata con fratture multiple agli arti e un grosso spavento, dopo essere stato urtato e sbalzato a terra da una vettura impegnata nel sorpasso.



LA COLLISIONE

All’altezza dell’incrocio con via Castelviero l’uomo è stato urtato da una Kia Sportage. Al volante c’era un 54enne di Volpago. La vettura stava sorpassando la bicicletta da corsa. Ma durante la manovra qualcosa è andato storto: la macchina ha urtato la bicicletta, sbalzando di sella il 35enne. Il ciclista è ruzzolato a terra. Nell’impatto, violento, con l’auto prima e contro l’asfalto poi, si è spaccato gambe e braccia. Tanto che non riusciva più a rialzarsi. Sul posto ambulanza e automedica che hanno trasferito il ferito in ospedale.

Montebelluna. Suv travolge ciclista in allenamento sulla Feltrina, Ferruccio è morto sul colpo. Incidente analogo a Nervesa della Battaglia: fuoristrada tocca la bici dopo un sorpasso



GLI ACCERTAMENTI

Dei rilievi si sono occupati i carabinieri della stazione di Nervesa. Spetta a loro ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente accertandone cause e responsabilità. Sarà da capire se sia stata la macchina a “stringere” troppo la bici durante il sorpasso fino a urtarla, se invece sia stata la due ruote ad allargarsi troppo verso la vettura o se ci sia stato un concorso di colpa. Fortunatamente il malcapitato se l’è cavata con ferite non gravi. Mentre i sanitari lo accompagnavano all’ospedale per le cure del caso, a 20 chilometri di distanza un altro appassionato moriva travolto da un suv, Ciclisti e pedoni, del resto, sono le categorie più a rischio sulle strade.



CONTROLLI E DENUNCE

Proprio per scongiurare incidenti, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nel week end appena trascorso, ancora caratterizzato dagli spostamenti verso il litorale e dai controesodi delle vacanze. A Treviso i carabinieri hanno sorpreso un 21enne ubriaco al volante. L’alcoltest ha restituito un tasso alcolemico abbondantemente al di sopra della soglia consentita dalla legge. Così per il giovane di origini romene sono scattati il ritiro della patente e la denuncia penale per guida in stato di ebbrezza. A Conegliano, invece, i militari dell’Arma hanno denunciato per furto un 25enne di origini moldave. Il giovane è accusato di aver rubato alcuni profumi da un negozio del centro.