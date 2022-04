Scontro tra due auto sulla Cadore Mare: un morto e due feriti gravi

CODOGNE' - Tragico incidente di Pasquetta - oggi 18 aprile - sulla Cadore Mare, a Codognè pochi minuti dopo il grave incidente sul Fadalto. Due auto si sono scontrate e il bilancio è di una persona deceduta e due feriti gravi. Una Fiat Panda guidata da una donna ha iniziato a sbandare e ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Peugeot 2008 con a bordo una coppia. La donna che guidava la Panda - Cristina Faraon, 63 anni di Colle Umberto - è morta. Sul posto l'elicottero del Suem e i carabinieri. Sulla strada si sono formate code di chilometri.

APPROFONDIMENTI CODOGNE' Schianto mortale sulla Cadore Mare NORDEST Codognè, mortale con 2 feriti gravi VITTORIO VENETO Moto contro un'auto sul Fadalto: centauro è gravissimo



Incidente sulla Cadore-mare: cosa è successo



Sono da poco passate le 19. Cristina sta percorrendo la Cadore Mare al volante della sua Panda, da Conegliano verso Codogné. All'improvviso, all'altezza del negozio Occhialandia ne ha perso il controllo, invadendo la corsia opposta proprio mentre stava arrivando la Peugeot 2008 della coppia. L'impatto è stato inevitabile. E devastante. Marco Saccon, un giovane di San Fior che seguiva a poca distanza la Peugeot, ha visto tutta la scena insieme ai due amici che erano in macchina con lui di ritorno dal mare. E' lui il primo ad accostare, scendere e chiamare i soccorsi. Sono le 19.18. Anche altri automobilisti accorrono: tutti capiscono che la situazione è gravissima. Le auto sono distrutte, al centro della carreggiata. Tutto attorno un tappeto di detriti. Cristina è china sul volante: non dà segni di vita. Gli altri due invece sono feriti ma vivi. In pochi minuti arrivano sul posto due ambulanze dal vicino ospedale di Conegliano. Atterra anche l'elicottero di Treviso Emergenza. Il traffico di rientro, lungo la Cadore Mare si paralizza. E la strada è tutto un rincorrersi di lampeggianti e sirene. Sul posto intervengono i vigili del fuoco, che liberano i corpi dalle lamiere e li consegnano ai sanitari del Suem 118. Per la 63enne il medico non può fare altro che constatarne il decesso. I due coniugi invece vengono stabilizzati sul posto e trasferiti in ospedale: al Ca' Foncello lui, a bordo dell'elicottero, a Conegliano lei. Dei rilievi si occupano invece i carabinieri della stazione di Codogné, guidati dal maresciallo Marco Florio, con l'ausilio del Norm di Conegliano. Ai militari dell'Arma spetta ora il compito di ricostruire l'esatta dinamica e le cause del frontale. L'incidente ha avuto pesantissime ripercussioni sulla viabilità. Il traffico è rimasto bloccato per ore in entrambe le direzione per permettere i soccorsi e i rallentamenti in entrambe le direzioni sono proseguiti fino a sera. Soltanto dopo le 22.30 la situazione è tornata alla normalità.





Sul luogo dell'incidente sono accorsi i figli della vittima. Cristina, originaria di Tarzo, aveva lavorato per anni nell'azienda (ora fallita) e gestita dal marito Ezio Canal. Ora lavorava come impiegata. Lascia nel dolore i tre figli Marco, Gloria e Paola. «È una tragedia immensa» commenta a caldo Sebastiano Coletti, il sindaco di Colle Umberto. La tragedia ha ferito l'intera comunità.