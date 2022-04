VITTORIO VENETO (Treviso) - Tragico lunedì di Pasquetta sulle strade della Marca funestate dall'incidente mortale a Codognè: molto grave - ma non con conseguenze tragiche come pareva in un primo momento - l'incidente oggi, 18 aprile alle 16: i vigili del fuoco di Vittorio Veneto sono intervenuti per un incidente sul Fadalto all'altezza del lago morto: una moto è finita contro un'auto e il centauro è ferito grave.

Lo schianto sul FADALTO