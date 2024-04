Auto esce di strada e vola in un vigneto: 22enne grave. È rimasto intrappolato fra le lamiere: liberato dai pompieri e portato via in elicottero

PEDEROBBA (TREVISO) - L'auto esce di strada e finisce in un vigneto: ferito il 22enne alla guida. Incidente oggi pomeriggio, 12 aprile, a Pederobba. Il ragazzo stava percorrendo via Traversagna quando, all'improvviso, ha perso il controllo della vettura, di colore bianco. La macchina è finita in un campo a bordo strada. Il giovane conducente è rimasto intrappolato tra le lamiere.

A lanciare l'allarme sono stati altri automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente ambulanza e automedica di Pieve del Grappa e l'elisoccorso decollato da Belluno.

Oltre a una squadra di vigili del fuoco di Montebelluna. I pompieri hanno estratto il ferito per poi consegnarlo alle cure dei sanitari. Nell'urto ha riportato traumi di media gravità, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il 22enne è stato elitrasportato all'ospedale ca' Foncello di Treviso. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute sul posto.