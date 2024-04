Motociclista colpito da un'auto ad Asolo e sbalzato per metri: ferito un 34enne. Rischio di emorragia interna: ecografia fatta in strada grazie a un macchinario di ultima generazione

ASOLO (TREVISO) - Motociclista di 34 anni centrato da un'auto mentre va al lavoro e sbalzato per metri. Il giovane, rimasto ferito, è stato soccorso con un ecografo portatile di ultima generazione per accertarsi che non avesse emorragie interne.

Fortunatamente non è in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto stamattina, 12 aprile, verso le 8 all'incrocio tra via Vallorgana e via Piovega, al confine tra Asolo e Castelcucco. Il 34enne di Altivole è stato urtato accidentalmente da un'auto mentre stava andando al lavoro. Dopo un volo di qualche metro è caduto a terra. I soccorsi sono stati tempestivi. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica di Pedemontana Emergenza e in supporto anche l'elisoccorso di Padova, vista la dinamica dello schianto.

Il motociclista è statto stabilizzato sul posto ed è stata fatta una prima diagnosi anche grazie a un ecografo di ultima generazione che permette all'equipe medica di rilevare immediatamente eventuali emorragie interne. Il giovane é stato quindi elitrasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso con una frattura a un piede e un trauma contusivo al fianco. Le cause sono ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta per eseguire i rilievi e gestire il traffico. All'origine dell'incidente c'è probabilmente una mancata precedenza.