TREVISO - Incidente tra due auto in via Castellana: tre feriti. L'impatto violento oggi, 16 maggio, intorno alle 14.30. Ad intervenire i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi e i sanitari del Suem che hanno assistito e soccorso i tre feriti. Sul posto anche la polizia locale che ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del caso.