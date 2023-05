Perde il controllo dell'autocarro e si schianta contro un palo della linea elettrica: grave il conducente

CORMONS (GORIZIA) - Poco prima delle nove di oggi, 16 maggio, una squadra dei vigili del fuoco di Gorizia è intervenuta in viale Venezia Giulia a Cormons per un incidente stradale: un autocarro ha perso il controllo finendo la sua corsa contro un muro di recinzione di un'abitazione e un palo in cemento della linea elettrica. I pompieri intervenuti utilizzando le cesoie e il divaricatore idraulici hanno aperto un varco tra le lamiere della cabina di guida e operando in sinergia con il personale sanitario hanno estratto l'autista del mezzo che poi è stato elitrasportato all'ospedale. Sul posto sono intervenuti forze dell'ordine, personale dell'azienda elettrica e concessionario stradale.