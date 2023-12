Padernello di Paese. Scoppiano dei petardi ed esplode un incendio in una casa in costruzione: indagini dei carabinieri

PAESE (TREVISO) - Scoppiano dei petardi ed esplode un incendio in un'abitazione in fase di costruzione a Padernello di Paese. Il fatto è accaduto oggi, 30 dicembre, intorno alle 18.30, quando è divampato un incendio per cause, stando ai primi accertamenti, riconducibili allo scoppio di alcuni petardi. Le fiamme hanno danneggiato parzialmente una casa ancora in fase di costruzione in via Barbaresco.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a contenere l'incendio. Sul posto anche i carabinieri di Paese per le indagini del caso. Fortunatamente non ci sono feriti.