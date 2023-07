TREVISO - Le prime arrivano alle tre del pomeriggio, incuranti dell'afa che toglie il respiro: conquistare i posti sotto il palco vale la fatica e la sofferenza di una giornata torrida. Magari una di loro sarà la prescelta, la fortunata chiamata a salire in scena per l'hit "Bellissimissima", chissà. Molte si fanno accompagnare da genitori più o meno rassegnati che si piazzano ai lati dell'area concerti fingendo di divertirsi e di non sudare. Altre mamme "consegnano" i figli ai volontari che presidiano l'ingresso, con tanto bottigliette d'acqua per non "morire" durante l'attesa, e se ne vanno in giro per i bastioni aspettando che tutto finisca. Già verso le 21,30, sotto un'afa che ancora si incolla ai corpi, lo spazio-concerto di "Suoni di Marca", protetto da barriere "antisguardo" che gli esclusi bypassano alzando il cellulare o spostando i rivestimenti di plastica, vibra di facce giovani, giovanissime. Maggioranza ragazzine, età media 10-15 anni, tutte lì per Alfa, prima guest star da "tutto esaurito" della kermesse sulle Mura inaugurata sabato sera da Tolo Marton con le Orme e dai Calibro 35.

Il protagonista

Il giovane cantautore genovese da milioni e milioni di visualizzazioni, classe 2000, approda a Treviso accolto da ragazzi in festa: Alfa, all'anagrafe Andrea de Filippi, sale sul palco poco dopo le 22, davanti a migliaia braccia che si agitano in aria pronte a fotografare filmare, agitare cartelli ("se mi dedichi "Bellissimissima" ti offro uno spritz") richiedere uno sguardo. La piccola Greta, 10 anni, si impenna sulle spalle di papà Francesco impugnando decisa il cellulare, mentre la sorella Marta, 14 anni, si appoggia alle transenne: «Alfa è bello - sentenzia Marta - e i suoi testi mi piacciono». Mamma Chiara sorride, «lei ci coinvolge sempre in quello che fa, l'abbiamo accompagnata anche a Mestre, al concerto dei Pinguini Tattici». Caterina arriva da Padova, annaspa per il caldo e cerca con lo sguardo la figlia Veronica, 12 anni, infilata nella "massa" sotto il palco con l'amica Chiara: «Speravo iniziasse alle 21, come diceva il biglietto, e invece...». E invece i ragazzi si divertono un mondo, il caldo non sembra preoccuparli - ma l'organizzazione continua a distribuire acqua soprattutto a chi sta sotto il palco -: cantano, urlano, e poi dita che formano cuori, c'è chi balla, chi salta, chi si bacia. E cori, tantissimi cori, ad accompagnare le canzoni. «Un mare giallo di persone di fronte a me, grazie per essere qui raga - dice Alfa - davvero, perchè solo 4 anni questo per me era un sogno, io facevo musica ma senza alcun tipo di aspettativa, stavo studiando medicina, pensate, poi ho scoperto che se vedo il sangue svengo.. così per celebrare questo sogno ho scritto questo pezzo, che si chiama "5 minuti", perchè tutti noi ci meritiamo 5 minuti in più». E per non farsi mancare nulla, ecco anche la specialissima dedica a «Giada per il suo compleanno». I pezzi sono orecchiabili, un connubio tra pop, rap e indie in continua trasformazione che sanno parlare ai ragazzi, raccontando disillusioni, sogni e speranze. Come "Bellissimissima", grande hit della serata, che attraversa i clichè dell'amore, dall'idealizzazione iniziale fino alle difficoltà e agli equivoci di una relazione vera, raccontata in una modalità che non sembra tipica degli adolescenti di oggi: telefono offline, cena fuori e racconti delle proprie vite guardandosi negli occhi.

Questa sera

Stasera Suoni di Marca ospita il leggendario Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet, qui accompagnato dalla sua Fabulus TH Band. Sarà un concerto particolare, non da vivere in piedi nella calca, ma comodamente seduti, forse perché Hadley piace molto ad un pubblico più "agée" che ha vissuto il pop degli anni Ottanta. Il cantante inglese celebra gli oltre quarant'anni di carriera, con singoli divenuti pietre miliari come "Through the Barricades", "True" e "Gold", fino alle hit della sua carriera solista come "Because of You", "Lost in your Love" e la più recente "Obvious".