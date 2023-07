TREVISO - Da vittima dei bulli a cantautore da milioni e milioni di visualizzazioni: il riscatto di Andrea De Filippi aka Alfa passa per la sua viva voce, un palcoscenico - anche social - e il suo essere semplice. «Rivendico la mia normalità», ammette senza giri di parole. È lui uno dei cantanti che si esibiranno a Suoni di Marca, il suo concerto del 17 luglio ha già registrato il tutto esaurito. «Sono veramente contento dell’amore che mi sta dando il Veneto - spiega Alfa - Sono colpito perché da ligure non gioco nemmeno in casa ma sento tanto amore. Uno dei miei primi concerti a 16 anni, in un centro commerciale, è stato proprio vicino a Treviso. In città ci sono mai stato, arriverò nel pomeriggio per guardarmi in giro e per assaggiare anche qualche specialità, sono un grande amante della cucina italiana».

La carriera

Classe 2000, il suo stile è un connubio tra pop, rap e indie in continua trasformazione. Un giovane artista che ha iniziato a suonare chitarra e pianoforte all’età di 8 anni e che si è confrontato per la prima volta con il grande pubblico sui social nel 2019 con “Cin Cin”. «Una canzone nata per caso - ammette - stavamo aspettando il fattorino che era in ritardo e nel mentre ho scritto questo brano. Non avevo etichetta discografica, l’ho caricata senza aspettativa e nell’arco di un’estate mi ha lanciato alla velocità della luce». Da qui le collaborazioni con nomi noti del panorama musicale italiano attuale come Annalisa e Daniele Silvestri. «Mi fa molto piacere collaborare con grandi artisti perché io arrivo un po’ dal mondo dei social e avere il loro rispetto mi gratifica molto - sottolinea - Non so da dove nasca tutto questo mio successo, alle medie sono stato vittima di bullismo, ero grassottello e piuttosto sfigato. Utilizzo i social perché sono stati il mio modo per raccontare la musica. Io sono un po’ timido, non avrei mai potuto fare un talent ad esempio. Con i social invece non mi rendo neanche conto di quante persone ho davanti e grazie a questo sono riuscito a fare quello che mi piace mettendo da parte la timidezza».

I messaggi

Tanti i messaggi carichi di significato che Alfa porta sui social e sul palco legati a incertezze sul futuro, il timore del diventare adulti, l’amore e le difficoltà quotidiane. Ma nei suoi testi c’è anche tanta spensieratezza. «Il periodo post Covid è stato duro e psicologicamente non sappiamo ancora che effetti abbia soprattutto nei ragazzi che hanno perso momenti di socialità importanti - spiega - Io vedo tanta rabbia che viene messa sotto un coperchio e io cerco di portare un po’ di leggerezza con la mia musica. Scrivo canzoni per me, non mi sento addosso il compito di parlare alla gente». Alfa è diventato sempre più virale sui social, in particolare su TikTok, perché durante i suoi concerti fa salire una ragazza del pubblico sul palco e le dedica il suo ultimo successo “Bellissimissima” a mo’ di serenata. «È una dose di autostima che voglio infondere nella persona che sale sul palco - afferma Alfa - Io ho sempre avuto poca autostima e quando uno ti dice che sei bello ti fa sempre piacere. Se io posso far salire una ragazza sul palco e farla sentire bellissimissima perchè non farlo?!». Dopo aver collezionato diverse date sold out in tutt’Italia, il 24 febbraio coronerà uno dei suoi sogni, suonare al Forum di Assago. «Ho sicuramente paura - ammette - lì ci ho visto Cremonini, Jovanotti e un po’ tutti i miei artisti preferiti. C’è un prima e un dopo Forum, io voglio prepararmi bene».