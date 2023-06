Gianluca Grignani in concerto a Treviso, la data a Suoni di Marca

TREVISO - Gianluca Grignani salirà sul palco di Suoni di Marca a Treviso.

E' lui uno dei super ospiti dell'edizione di quest'anno del festival della musica italiana ed internazionale sulle mura di Treviso. L'appuntamento con l'autore de "Destinazione Paradiso" e altri successi della musica italiana è il 25 luglio.

Gianluca Grignani in concerto a Treviso

Gianluca Grignani non ha certo bisogno di presentazioni: 5 milioni di dischi venduti, un disco di diamante, quattro dischi di platino e due dischi d’oro, premi e riconoscimenti importanti sin dagli esordi di metà anni Novanta, tra cui un Telegatto, il Premio Mia Martini, il Premio Barocco e il Premio Lunezia e tour sold out tra palazzetti, arene e gran teatri. Grazie ai suoi lavori fuori dagli schemi e alla sua poetica, viene considerato uno dei principali esponenti mainstream di un’inquietudine generazionale tra gli anni Novanta e Duemila, spesso tradotta in testi irriverenti e trasgressivi, guadagnandosi l'appellativo di "poeta maledetto". Successi intramontabili come "Destinazione paradiso", "L’aiuola", "La mia storia tra le dita", "Cammina nel sole" e "La fabbrica di plastica" accompagnano la carriera del cantautore lombardo che in trent’anni non ha mai dato segni di cedimento, la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo col singolo "Quando ti manca il fiato" e le collaborazioni con giovani voci della scena come Irama ed Emis Killa ne sono un esempio.