Sanremo 2023, pagelle serata cover: Elodie The Queen (9), Ramazzotti si mangia Ultimo (6), Cuccarini elisir di giovinezza (9)

Serata delle cover stasera a Sanremo 2023. Medley, grandi classici e qualche sorpresa: dagli anni '60 ai 2000. Sul palco amici storici, come Ultimo e Ramazzotti, Giorgia ed Elisa ma anche coppie ritrovate come J-Ax e Fedez.

Ariete-Sangiovanni 6

Cerco un centro di gravità permanente che possa farmi capire perchè Ariete ha voluto scegliere questa canzone. Povero Battiato. Però lei e Sangio insieme sono una ventata di freschezza, dobbiamo ammetterlo.

Will-Michele Zarrillo 6

Con questa vocina da coro dell'Antoniano non si può scegliere una canzone profonda come Cinque giorni. Soprattutto perché il paragone con Zarrillo è schiacciante. Aiutati a distruggerti.

Elodie-Big Mama (9)

Fermate gli ormoni. E' arrivata la Queen. Questa Lanny Kravitz in calze a rete e tacchi a spillo si mangia il palcoscenico. Canta, si esibisce, ruba pure una borsetta dal pubblico. Ah sì, c'era anche Big Mama che (scherzi a parte) è un'artista pazzesca.

Olly-Lorella Cuccarini (9)

L'eta di una donna non si dice ma in questo caso è d'obbligo: Lorella a 57 anni è una dea. Il balletto è lo stesso del 1988, lei pure: ma come fa? Questa versione rivisitata de "La notte vola è semplicemente pazzesca.

Ultimo-Ramazzotti (6)

Chiamateci boomer ma Ultimo scompare al cospetto di Eros. Ramazzotti si dimentica le parole, bastava chiederle a un qualsiasi spettatore in sala che cantava a squarciagola le sue canzoni intramontabili. Solo che non era un suo concerto.

Lazza-Emma (9)

Bravissimo Lazza. E' una delle belle sorprese di questo Festival.

Tananai-Biagio Antonacci (6)

Questo confronto con i mostri sacri della musica italiana non è sempre una buona idea. Largo ai giovani, per carità, ma quanto ci piacciono ancora i vecchi (e non ve la prendete per i vecchi).