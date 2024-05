Myrta Merlino assente a Pomeriggio 5: al suo posto Giuseppe Brindisi. E per il futuro spuntano due nuovi nomi

Myrta Merlino assente nella puntata in onda giovedì 2 maggio di Pomeriggio 5. La conduttrice, come accaduto già il mese scorso, ha lasciato il timone della trasmissione al giornalista Giuseppe Brindisi.

Myrta Merlino aveva già annunciato ai telespettatori che non sarebbe stata presente a Pomeriggio 5: la sua assenza, dunque, non nasconde alcun segreto.

Perché Myrta Merlino è assente a Pomeriggio 5?

Ad inizio aprile la giornalista saltò una puntata della sua trasmissione in quanto impegnata a New York per il Change the World Model United Nations, presso il palazzo delle Nazioni Unite. Le motiviazioni di quest'ultima assenza, invece, non sono state rese note.

Pomeriggio 5 da settembre cambia conduttrice?

Al suo posto, come detto, c'è Giuseppe Brindisi. Ma da settembre Myrta Merlino potrebbe lasciare definitivamente Pomeriggio 5. In pole position per sostituirla ci sarebbe Simona Branchetti, giornalista e conduttrice di "Morning news". «La voce più insistente che arriva dalle parti del Biscione è la seguente - riferisce TvBlog - Simona Branchetti sarebbe in pole per prendere il posto di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio 5 dalla prossima stagione. A sua volta, l’ex conduttrice de L’Aria Che Tira dovrebbe trovare spazio su Rete 4, probabilmente al timone di un talk show di prima serata. D’altronde era questa l’idea di Pier Silvio Berlusconi, quando un anno fa circa decise di ingaggiare da La7 la Merlino».

La strada sembra tracciata, ma ci sarebbe anche una terza candidatura. Si tratta di una suggestione, quella che porta a Serena Bortone, in rotta di collisione con la Rai dopo il caso Scurati e in cerca di una nuova avventura professionale. Un nome spendibile per un futuro in orbita Mediaset? La conduttrice, intanto, sarà ospite di Silvia Toffanin nella prossima puntata di Verissimo.