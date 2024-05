Mara Venier: «Falsa intervista con Sallusti riprodotta con l’Intelligenza Artificiale, sono disperata. È una truffa»

«Sono disperata e preoccupata. La mia immagine continua ad essere illecitamente utilizzata, anche attraverso l'impiego delle intelligenze artificiali, per promuovere, attraverso siti web, investimenti di piccole somme in danaro in iniziative finanziarie, attuate mediante i Bitcoin, che garantirebbero introiti molto copiosi in tempi brevi. Ieri è stata messa in onda una mia falsa intervista, rivolta al giornalista Alessandro Sallusti, nel corso della quale questi, ovviamente a sua insaputa, ha dimostrato ed illustrato quale sarebbero i grandi e sicuri vantaggi che la iniziativa è in grado di procurare ai risparmiatori». Lo rende noto Mara Venier, in una nota diffusa dal suo legale, Giorgio Assumma.

La denuncia

«Il mio avvocato Giorgio Assumma ha già inoltrato, per mio conto, una denuncia urgente alla Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato - spiega la conduttrice - affinché dia avvio ad un procedimento sanzionatorio, a danno del soggetto che ha, sotto falsa denominazione, realizzato la illecita iniziativa.