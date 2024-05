Isola dei Famosi 2024, stasera niente diretta: il palinsesto cambia ancora. Valentina in sofferenza: sondaggi e nominati

L'Isola dei Famosi 2024 sembra l'unica vera naufraga di questa edizione. Con continui abbandoni dei concorrenti (Joe Bastianich l'ultimo) e polemiche che non si frenano (Francesco Benigno è tornato alla carica) questa edizione del reality condotto da Vladimir Luxuria non trova pace. Tra cambi di palinsesto e flop di ascolti (non si è mai andati oltre il 16%) in Honduras regna il caos.

E mentre la Finale prevista per il 4 giugno (ma anche in questo caso la data non è certa) anche stasera in tv la puntata con il reality salta.