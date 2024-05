Ucraina, armi della Germania contro obiettivi in Russia: cosa può succedere ora? Rischio guerra nucleare? Cosa farà Putin?

Svolta nell'utilizzo di armi occidentali concesso agli ucraini perché colpiscano la Russia. Dopo il via libera di Biden che ha autorizzato Kiev ad attaccare con armamenti Usa (ma solo nell'area vicino a Kharkiv e non a lungo raggio), arriva la sponda della Germania. Anche le armi che Berlino fornisce alle forze armate ucraine potranno infatti essere usate contro obiettivi militari nell'ex Unione Sovietica. A confermarlo è il portavoce del governo tedesco Steffen Hebestreit in una lunga dichiarazione riportata dalla Dpa. La Germania dà il via libera a Kiev per difendersi «nel rispetto del diritto internazionale» contro i blitz che arrivano da immediatamente oltre confine. E questo «anche con l'artiglieria tedesca consegnata». Èd è così che, mutando l'apparente e granitica posizione prudenziale della Nato, la linea rossa immaginaria che separa l'Occidente dai cannoni di Putin si è spostata drammaticamente.

Ucraina, Berlino dice sì all'uso di armi contro obiettivi in Russia. Crosetto: «In Italia la Costituzione ce lo vieta»

Germania, obiettivo “Ucraina libera”

«Le ucraine e gli ucraini combattono per il loro paese e le loro libertà. Molti paesi del mondo li sostengono in questo, politicamente, economicamente, con aiuti militari e armi. L'obiettivo è liberare il territorio ucraino e abbiamo concordato con l'Ucraina che le armi che forniamo saranno utilizzate in conformità al diritto internazionale», si legge nella nota della cancelleria. «Insieme ai nostri alleati più stretti e in stretto dialogo con il governo ucraino, stiamo adattando continuamente il nostro sostegno allo sviluppo della guerra». «Nelle ultime settimane, la Russia ha preparato, coordinato ed eseguito attacchi da posizioni nell'area di Kharkiv, in particolare dalla regione di frontiera direttamente confinante con la Russia». «Insieme, siamo convinti che l'Ucraina abbia il diritto, secondo il diritto internazionale, di difendersi da questi attacchi. E per questo può anche utilizzare le armi fornite in conformità con i suoi obblighi legali internazionali, comprese quelle fornite da noi», conclude.

Putin, la minaccia nucleare

Mosca, per ora, osserva l'evolversi del quadro con una certa apprensione. Perché sa che, se prevale come sembra la linea interventista, non potrà più muovere le truppe con disinvoltura al di là del confine (e sganciare le bombe aliante in tutta sicurezza). Quindi minaccia ritorsioni e accusa la Nato di fomentare l'escalation. Il ministro degli Esteri Serghei Lavrov evoca piani di «deterrenza nucleare» se gli americani attueranno il «dispiegamento di missili terrestri a medio e corto raggio», mentre il portavoce del Cremlino punta il dito contro gli alleati perché «stanno spingendo in ogni modo possibile l'Ucraina a continuare questa guerra senza senso». In realtà, a ben vedere, la belligerante Nato ha pure i suoi problemini (per la gioia di Putin).

Le difese Nato

L'Alleanza - stando a quanto sostiene il Financial Times - sarebbe in grado al momento di fornire «meno del 5%" delle capacità di difesa aerea ritenute necessarie per proteggere i suoi membri in Europa centro-orientale da un attacco su larga scala. Lipavskì - ricordando che i tank sovietici stroncarono la primavera cecoslovacca, proprio a Praga - ha ribaltato la narrazione. «Mosca ha deciso per l'escalation: Putin, dopo l'inaugurazione, si sente forte, ha decretato l'offensiva a Kharkiv e vediamo tentativi di sabotaggio in Paesi Nato, come Polonia e Regno Unito: sono certo che avverranno maggiori provocazioni di questo tipo», ha avvisato. «Dobbiamo reagire in modo appropriato e mostrare forte impegno a difenderci». E per garantire la sicurezza in Europa bisogna fermare i russi in Ucraina. Jens Stoltenberg a Praga ha spronato nuovamente gli alleati, soprattutto i recalcitranti. «Kiev continua a combattere con coraggio ma le sfide che deve affrontare sono sempre più grandi e crescenti: può ancora prevalere solo, però, con un sostegno costante e solido da parte della Nato», ha rimarcato. Antonio Tajani sul punto è stato molto chiaro. «Per noi la Costituzione impedisce di fare la guerra ad altri Paesi quindi le armi italiane devono essere usate nel territorio ucraino, per la difesa», ha precisato.

Incognita Atacms

Washington avrebbe posto un limite sul tipo di armi vietando l'utilizzo di Atacms o missili a lungo raggio in questo tipo di attacchi. Lo rivela un funzionario americano al Wall Street Journal. La decisione, spiegano le fonti, deriva dal tentativo del presidente di aiutare l'Ucraina a difendersi meglio, ma allo stesso tempo evitare un'escalation con Mosca.

Boots on the ground

C'è lo scatto in avanti della Francia sul fronte dei “boots on the ground”. Parigi sta per chiudere il lavoro e intende annunciarlo probabilmente nel corso della visita di Volodymyr Zelensky per le celebrazioni dello sbarco in Normandia. Nello specifico. È una coalizione dei volenterosi - fuori dal quadro Nato - aperta ad altri alleati, come Polonia e Lituania. Si tratterebbe d'inviare in un primo tempo qualche decina di specialisti per individuare i bisogni di formazione e poi, in un secondo tempo, una missione di qualche centinaio d'istruttori militari. Si chiude con l'impegno di Praga sulle munizioni. La prima consegna massiccia sarà a giugno (50-100mila) pezzi, per poi procedere ogni mese fino a toccare quota 500mila entro la fine dell'anno. È solo una questione di soldi. Sul mercato ci sono in pronta consegna «almeno» un altro milione di proiettili ma i russi non stanno con le mani in mano. Chi prima paga si accaparra i lotti. E solo 5 Paesi - su 20 della coalizione - per ora hanno trasferito i fondi necessari.

Zelensky alza il tiro

«L'Ucraina deve essere in grado di usare armi «potenti» a lungo raggio capaci di colpire obiettivi in profondità nel territorio russo: lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista esclusiva al Guardian all'indomani della decisione della Casa Bianca. Gli Stati Uniti devono «credere di più in noi», ha affermato Zelensky. Senza questo via libera, ha aggiunto il leader ucraino, anche altri alleati - come il Regno Unito - potrebbero non permettere a Kiev di usare le loro armi a lungo raggio. «Credeteci, dobbiamo rispondere. Non capiscono altro che la forza. Non siamo il primo né l'ultimo obiettivo» della Russia, ha affermato. Parlando nel suo quartier generale a Kiev, Zelensky ha chiarito di voler utilizzare armi a lungo raggio come i missili Storm Shadow, prodotti nel Regno Unito. Ed ha precisato che Londra, contrariamente a quanto ripotato dai media, non ha dato «il permesso al 100%" di farlo. Zelensky ha inoltre sottolineato che il ritardo con cui il presidente Usa Joe Biden ha autorizzato l'uso di armi occidentali contro obiettivi in ;;Russia ha fatto sì che le forze russe abbiano deriso l'Ucraina ed abbiano «dato la caccia» alla sua gente. Un ritardo che è costato vite umane, ha aggiunto, esortando Biden a superare le sue perenni preoccupazioni su una possibile «escalation» nucleare con Mosca.

L'accusa di Mosca

«Con la partecipazione di consulenti e specialisti della Nato», le armi occidentali verranno utilizzate dall'Ucraina per «causare danni alle infrastrutture civili e ai civili in Russia». Lo ha detto il ministro della Difesa di Mosca, Andrei Belousov. «L'Occidente sta urgentemente pompando armi nel paese, trasmettendo informazioni di intelligence, addestrando personale militare ucraino e reclutando mercenari», ha affermato Belousov, parlando a una riunione del Csto, un'alleanza militare di cui fanno parte la Russia insieme ad altre ex repubbliche sovietiche.

Linea rossa si è spostata

Dopo due anni e tre mesi dall'invasione dell'Ucraina, nulla o quasi sembra essere rimasto dei totem e tabù che hanno nutrito il gioco delle parti Est-Ovest. I Paesi dell'Alleanza atlantica, pressati instancabilmente da Kiev, sono passati con un salto epocale dall'offerta iniziale di giubbotti antiproiettile e kit di primo soccorso ai missili a lungo raggio e oltre. L'asticella, come detto, si è abbassata a precipizio sabato scorso, con Stoltenberg convinto che l'Ucraina possa usare le armi occidentali contro obiettivi in Russia. Macron ha rincarato: è ora di autorizzare Kiev ad attaccare la Federazione, con in mano la mappa dei siti russi da colpire.Parole che fanno sembrare i 25 mesi trascorsi un passato lontanissimo.