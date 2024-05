Verissimo, gli ospiti del weekend (sabato 4 e domenica 5 maggio): da Cinzia Leone a Serena Bortone

Ci siamo, è arrivato il weekend ed è tempo di Verissimo. A partire dalle 16.30 su Canale 5, la padrona di casa Silvia Toffanin aprirà le porte del suo salotto per interviste di coppia, confessioni a cuore aperto e rivelazioni inedite.

Verissimo gli ospiti di oggi, sabato 4 maggio

Lunedì 6 maggio, prenderà il via su Canale 5, una nuova imperdibile edizione de La Ruota della Fortuna. Per l’occasione Silvia Toffanin, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio, varcheranno in anteprima le porte dello studio del game show, per essere i primi concorrenti, un po’ speciali, di Gerry Scotti a far girare la mitica ruota. Inoltre, direttamente da Amici 23 saranno a Verissimo la coppia di professori composta da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. E sempre dal talent di Maria De Filippi sarà in studio l’ultima eliminata del serale: la ballerina Sofia. E ancora, intenso ritratto per l’attrice Cinzia Leone, lontana da tempo dal mondo del cinema e della televisione. Poi, saranno protagonisti del talk anche Rebecca Staffelli in compagnia del fidanzato Alessandro e Ludovica Valli, in dolce attesa del terzo figlio.

Le anticipazioni di domenica 5 maggio

Domani, domenica 5 maggio Silvia Toffanin accoglierà, per la sua prima intervista a Verissimo, la giornalista Serena Bortone, in questo periodo al centro dell’attenzione mediatica e in libreria con il romanzo A te vicino, così dolce. In studio, Michelle Hunziker prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset con Io Canto Family, accompagnata da Anna Tatangelo, tra i capi squadra del talent show. Inoltre, spazio alla coppia di professori di Amici 23 formata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e ad Alena Seredova in compagnia del secondogenito David Lee Buffon. Infine, per i fan di Terra amara, sarà ospite, Ilayda Çevik, l’attrice che nella serie interpreta Betül.