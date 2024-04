Isola dei Famosi, le pagelle: Luxuria mostra le unghie (9), Benigno non molla (8), il video verità (4), Pietro il Messia (2)

Khady Gueye, Artur Dainese, Rosanna Lodi e Marina Suma,sono i nominati della sesta puntata dell'Isola dei Famosi. Ad essere eliminato con solo il 9% delle preferenze è stato Sonny Olumati. Al centro della diretta di lunedì 29 aprile il video verità su Francesco Benigno con una Vladimir Luxuria finalmente graffiante.

Ecco le nostre pagelle.

Luxuria mostra le unghie - Voto 9

Finalmente Vladimir torna ad essere Luxuria. Sicura, non fa sconti, graffiante, la conduttrice mostra le unghie e si fa sentire. Rimprovera i naufraghi, fa domande e non fa sconti. D'altronde all'inizio della puntata l'aveva detto: «Fino ad ora sono stata protettiva e diplomatica con i miei naufraghi, ma questo è un nuovo ciclo. La chiamerei puntata dei chiarimenti». Era ora.

Il video verità – Voto 4

Dopo tante polemiche e settimane di insinuazioni finalmente viene mostrato il video incriminato sulla lite tra Francesco Benigno e Artur Dainese. Le immagini sono chiare l'attore cerca di istigare il modello che inizialmente non reagisce. La discussione si fa accesa,i due si avvicinano pericolosamente, Artur mette una mano davanti al viso di Benigno che non ci vede più, la sosta con violenza e si avventa al collo.

Dainese lo manda via con uno spintone, Benigno non molla e lo minaccia con un bastone. Espulsione giusta, se avessero mostrato tutto subito non ci sarebbero state illazioni o complotti vari.

Benigno non molla – Voto 8



Francesco Benigno non molla. L'attore siciliano è ormai senza freni e sulla sua pagina Instagram mostra dei presunti documenti della produzione dell'Isola con proposte per stare buono. Le accuse che lancia sono pesanti: «Mi hanno offerto soldi per stare zitto, ho le prove. Io non sono in vendita».

Se così fosse sarebbe un eroe che non si piega davanti al potere, ma se non fosse così? Intanto grazie a lui e alle sue polemiche la puntata dell'Isola è stata più viva che mai.

Pietro il Messia – Voto 2



Prima di lasciare l'Honduras Pietro Fanelli ha spiegato i motivi del suo abbandono al gioco. Una serie di pensierini elementari messi in fila in una poesia imparata a memoria: «Io mi sto ammalando, mi sentivo in una bara, mi sentivo chiuso in una prigione e non riuscivo a sostenere questo disturbo mentale, e quindi mi sfogavo con rabbia, con dolore, ero torturato ed è uscito il peggio di me. C'erano anche degli insetti grossi più di me armati di videocamera che mi torturavano notte e giorno come le mosche torturano le vacche. Ma io non sono una vacca e non morirò con le mosche addosso a torturarmi».

Pietro aveva un bel potenziale sulla carta, si è rivelato un grande bluff. Anche Valdimir Luxuria lo ha finalmente liquidato come meritava: «Te l'ha ordinato il dottore di venire? Per te l'Isola finisce qui ciao ciao».