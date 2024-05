David di Donatello, C'è ancora domani di Paola Cortellesi al top con 19 candidature. La diretta su Rai 1 domani 3 maggio

In diretta dal Teatro 5 di Cinecittà, il preferito del regista Federico Fellini, la sessantanovesima edizione dei Premi David di Donatello, condotta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. Appuntamento domani 3 maggio alle 20:35 su Rai 1. Record per "C'è ancora domani", film d'esordio della regista romana Paola Cortellesi: già vincitore del David dello Spettatore è anche candidato come miglior film con 19 nomination.

Film italiani candidati

Sono 21 i film italiani che hanno ricevuto candidature, di cui 9 esordi, molti dei quali di attori o attrici: oltre alle 19 nomination di C'è ancora domani; 15 le candidature per "Io Capitano" di Matteo Garrone; "La Chimera" di Alice Rohrwacher ne ha 13; 11 nomination per "Rapito" di Marco Bellocchio; 10 a "Comandante" di Edoardo De Angelis; 7 a "Il sol dell'avvenire" di Nanni Moretti e, infine, 5 a "Palazzina Laf" di Michele Riondino e ad "Adagio" di Stefano Sollima.