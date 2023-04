Suoni di Marca, a Treviso 15 giorni di musica sulle mura. Tra le novità i biglietti esclusivi

TREVISO - Suoni di Marca, 15 serate all'insegna della musica e del divertimento sulle mura di Treviso. Si avvicina la bella stagione e con questa anche gli eventi che animano la città. Tra gli appuntamenti clou dell'estate trevigiana c'è proprio Suoni di Marca, arrivato alla sua 33esima edizione. Quindici serate, dal 15 al 29 luglio, all’insegna della buona musica, del gusto e dell’artigianato di qualità, un festival pensato per tutte le età e per la famiglia. Anche per questa edizione la kermesse ripropone la sua formula classica con un intrattenimento vario accessibile a tutti, dalla musica dal vivo sui palchi San Marco, Caccianiga e Santi Quaranta, agli stand della Mostra-Mercato e del Percorso del Gusto fino all’Area Bimbi.

Il festival

La musica continua a giocare un ruolo fondamentale per la caratterizzazione di uno dei festival più longevi di tutt’Italia. La programmazione si è sempre dimostrata attenta a bilanciare e rispettare un gusto più trasversale e disparato possibile in termini di generazioni d’utenza e genere musicale. Presente, passato e futuro, dai nomi più forti della scena locale, protagonisti del Palco Caccianiga del Palco Santi Quaranta, ai nomi di punta del panorama nazionale e internazionale da sempre ospiti del Palco San Marco. Dall’indie all’elettronica, dal rock al rap, passando per il blues, lo ska, la musica etnica, il tango e il cantautorato, ma la lista continua. I nomi ospitati da Suoni di Marca sono innumerevoli e vanno da Franco Battiato a Ian Anderson dei Jethro Tull, da La Rappresentante di Lista ai Lacuna Coil, passando per i Gipsy King, Carmen Consoli, Alan Parson e Daddy G. dei Massive Attack, solo per citarne alcuni.

Le novità

Quest’anno la programmazione non sarà da meno, anzi, la prima grande novità dell’edizione 2023 è l’aggiunta di alcune serate a biglietto esclusivo per l’area concerti. Novità che punta a valorizzare ulteriormente la proposta artistica già solida di un festival ambizioso che non ha mai celato la propria voglia di crescere e rinnovarsi. I primi nomi verranno annunciati a partire dalla settimana prossima, si preannuncia già un calendario ricchissimo. Come già accennato, il biglietto interesserà l’area del main stage, tutte le altre zone rimarranno accessibili tramite un contributo responsabile. Perché Suoni di Marca non è solo buona musica ma anche buon cibo, artigianato di qualità e attenzione per la sostenibilità e il territorio. Le Mura di Treviso, rinnovate, con accesso facilitato e attrezzate anche quest’anno con gli EcoPunti al fine di garantire la massima efficienza nella gestione dei rifiuti, e alla sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente e di educazione all’ecosostenibilità, si popolano di bancarelle e stand. Il meglio della ristorazione locale si raduna lungo il Percorso del Gusto per offrire una grande varietà di specialità culinarie, dalle specialità tradizionali ai gusti da tutto il mondo, dal finger e street food ai ristoranti storici di tutta la provincia. A questi si alternano l’Area Bimbi, sempre più ampia e attrezzata, e gli espositori della Mostra-Mercato, artigianato di qualità che propone tra le tante cose abbigliamento vintage, oggettistica e gioielleria.