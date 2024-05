TREVISO - Gio Evan a Suoni di Marca il prossimo 16 luglio. Oltre a Gio Evan, gli altri ospiti già annunciati per il Festival sono i Santi Francesi (12 luglio) e Paolo Benvegnù e La Crus (18 luglio), ma i nomi che mancano all'appello sono ancora molti. L’estate si avvicina e Suoni di Marca 2024 popolerà per la sua trentaquattresima edizione le Mura di Treviso dal 12 al 27 luglio non solo con la musica ma anche con i numerosi stand di street food da tutto il mondo e artigianato.