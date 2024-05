TREVISO - Sono iniziati i lavori per il raddoppio degli spazi della Biblioteca “Zanzotto” - ex Gil. Questa mattina, 13 maggio, sono stati presentati nell’area cantiere i dettagli dell’intervento, consistenti nella ristrutturazione dell’ala nord dell’edificio e la creazione di un collegamento tra questa e l’ala sud modificando l’attuale atrio di ingresso.

Nuove aule per gli studenti

Il progetto di completamento, il cui obiettivo era inizialmente la ristrutturazione dell’ala nord del fabbricato al fine di un miglioramento sismico e di un efficientamento energetico della struttura, prevede inoltre la realizzazione di una struttura scatolare suddivisa in tre piani: il piano terra ed il piano primo saranno adibiti ad archivio mentre il piano secondo ospiterà un’ampia sala conferenze caratterizzata da una nuova copertura restaurata la cui struttura portante, composta dalle capriate in legno originarie e restaurate, rimarrà a vista. «Verranno realizzate in un’altra ala dell’immobile aule studio e sale lettura per gli studenti e per la consultazione dei volumi e in un terzo settore un passaggio vetrato di collegamento tra le due ali, pienamente autonomo, che fungerà da nuovo ingresso e front office della biblioteca», spiega l’assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Treviso. «L’efficientamento energetico della struttura sarà attuato tramite un sistema a cappotto interno sulle pareti verticali di tutti i corpi di fabbrica oggetto d’intervento». Verranno inoltre ricavate una sala break per il pranzo, spazi di deposito a scaffale aperto, servizi igienici, locali tecnici di servizio con ascensore ai vari piani e rampe di raccordo per l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’intervento prevede inoltre la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione, di riscaldamento e raffrescamento, di rivelazione incendi e un impianto fotovoltaico in copertura.

Fondi Pnrr e durata dei lavori

L’opera, grazie alla collaborazione con il settore Politiche Comunitarie, ha ottenuto un finanziamento di 6 milioni PNRR (Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 “Progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”). I lavori dureranno circa 700 giorni. (Video di Felice De Sena, Nuove Tecniche)