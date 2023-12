Incendio in una casa di Campea, le fiamme partite dal fienile. Strada per Miane temporaneamente chiusa

MIANE (TREVISO) - Incendio nel tardo pomeriggio di oggi, 28 dicembre, in località Campea a Miane.

Le fiamme sono divampate a partire, stando alle prime informazioni, dal fienile situato in prossimità di una casa che si trova in un complesso tra via Verdi e via Puccini. Sembra che non ci fosse nessuno in casa al momento dell'incendio. Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco giunti con quattro camion e un'autoscala, le fiamme sono rimaste circoscritte. Il fitto fumo e il fuoco hanno fatto però preoccupare i residenti vicini. La strada che collega Campea e Miane è stata al momento chiusa.