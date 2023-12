Incendio a Breda di Piave. Auto in fiamme nel parcheggio dell'ex birreria Millennium

BREDA DI PIAVE (TREVISO) - Auto in fiamme oggi, 28 dicembre, alle 15.20 a Breda di Piave in via Casette all'interno del terreno dell'ex birreria Millennium adibito ora a deposito per autovetture usate per la vendita. Per cause ancora in corso di accertamento ma dovute versimilmente ad una combustione, si è sviluppato un incendio su una Volkswagen Polo, che rischiava di coinvolgere anche altre auto parcheggiate lì accanto. Le fiamme sono state circoscritte e spente dai Vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri di Maserada sul Piave e Spresiano.