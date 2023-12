Creazzo. Incendio nel deposito edile, le fiamme arrivano pericolosamente vicine a un'azienda e una villa

CREAZZO (VICENZA) - A partire dalle 15:15 di oggi, 27 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Spessa a Creazzo, nella zona industriale artigianale, per fronteggiare un incendio che ha coinvolto un deposito di materiale edile all'aperto. Le fiamme, inizialmente confinate al deposito, rischiavano di estendersi alle attività circostanti.

L'intervento dei vigili del fuoco, provenienti da Vicenza, Arzignano e con il supporto dei volontari di Thiene, è stato eseguito con 3 autopompe, 4 autobotti e 18 operatori, coadiuvati dal funzionario di guardia e dal capo servizio. Le fiamme sono state circoscritte, evitando il coinvolgimento di un'azienda di serramenti metallici situata a breve distanza. Il lampione di quest'ultima azienda è stato danneggiato, e i muri sono stati lambiti dal fuoco, ma l'edificio è stato salvato. Anche una villetta in fase di ristrutturazione, situata nel cortile dove è divampato l'incendio, è stata preservata.

Nell'incidente sono andati perduti diversi materiali, inclusi pannelli per coibentazione, generando una colonna di fumo visibile da lunga distanza. Tra i danni registrati figurano anche un camioncino cassonato, un muletto e numerosi oggetti depositati su una superficie di oltre 300 mq. Attualmente, i vigili del fuoco stanno completando le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai e avviando le attività di bonifica. Le cause dell'incendio sono oggetto di indagine da parte dei tecnici specializzati dei vigili del fuoco.