CREAZZO (VICENZA) - A partire dalle 15:15 di oggi, 27 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Spessa a Creazzo, nella zona industriale artigianale, per fronteggiare un incendio che ha coinvolto un deposito di materiale edile all'aperto. Le fiamme, inizialmente confinate al deposito, rischiavano di estendersi alle attività circostanti.