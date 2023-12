Codroipo, incendio all'azienda di riciclo rifiuti: le fiamme dagli scarti del legno

CODROIPO - Qualche minuto dopo le ore 7 di oggi, 26 dicembre 2023, i Vigili del fuoco del comando di Udine hanno ricevuto una segnalazione per un incendio all'interno di un capannone di un'azienda operante nel trattamento e riciclo rifiuti a Codroipo . Gli operatori della sala operativa del comando friulano hanno immediatamente inviato sul posto squadre del distaccamento di Codroipo, della sede centrale di Udine e hanno richiesto anche il supporto della squadra del distaccamento di San Vito al Tagliamento. Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno riscontrato che uno dei depositi di materiale organico misto a scarti di legno stava bruciando, si sono sincerati che tutte le persone presenti nell'attività fossero in salvo e in buona salute e hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Domate le fiamme i Vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di smassamento e bonifica del materiale andato a fuoco. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio.